Iran : le chef des droits de l’homme de l’ONU choqué par l’impact sur les civils

Alors que le conflit déclenché par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran s’étend sur de multiples fronts au Moyen-Orient au quatrième jour de cette guerre, le chef des droits de l’homme de l'ONU s’est dit « profondément choqué » par l’impact sur les civils et les infrastructures civiles.



Lire l'article complet