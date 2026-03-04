Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : le chef des droits de l’homme de l’ONU choqué par l’impact sur les civils

Alors que le conflit déclenché par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran s’étend sur de multiples fronts au Moyen-Orient au quatrième jour de cette guerre, le chef des droits de l’homme de l'ONU s’est dit « profondément choqué » par l’impact sur les civils et les infrastructures civiles.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Plus les femmes travaillent, plus la société en bénéficie. Mais discrimiration et obstacles demeurent
~ La maternité transforme le rapport des femmes à l’argent ainsi que la façon dont elles dépensent et épargnent
~ Le virage « bienveillant » du mouvement antiavortement au Québec
~ La danse permet d’améliorer l’équilibre et de réduire le risque de chutes chez les femmes âgées
~ Les enfants illégitimes dans « House of the Dragon » à l'aune du médiévalisme
~ Comment la Chine développe « l’économie de basse altitude »
~ Face à la crise climatique, l’éducation active peut-elle transformer les institutions ?
~ De l’accord de Paris à un capitalisme climatique porté par la Chine
~ Les États-Unis, eldorado pour les riches Chinois qui souhaitent avoir une famille XXL par GPA
~ Dissuasion nucléaire : tournant majeur dans la stratégie française et européenne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter