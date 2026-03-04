Afghanistan : l’escalade militaire avec le Pakistan paralyse l’aide

Les combats ne se cantonnent plus à une frontière disputée. Ils bloquent les convois humanitaires, jettent des milliers de familles sur les routes et ravivent une crise que le pays n’a jamais surmontée. Au sixième jour des affrontements avec le Pakistan, le Programme alimentaire mondial (PAM) alerte sur une détérioration rapide de la situation dans l’est et le sud de l’Afghanistan.



Lire l'article complet