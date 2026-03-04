Moyen-Orient : l’onde de choc humanitaire d’une guerre qui se régionalise

Frappes sur des habitations, hôpitaux et écoles, évacuations médicales suspendues, routes énergétiques menacées. Depuis l’offensive lancée samedi par Israël et les États-Unis contre l’Iran, la guerre s’étend à travers le Moyen-Orient au rythme de la riposte de Téhéran – et avec elle, l’onde de choc humanitaire devient de plus en plus difficile à contenir.



Lire l'article complet