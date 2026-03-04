Artemis, Chang’e, Chandrayaan… en quoi la course à la Lune des années 2020 diffère de celle des années 1960
par Alban Guyomarc'h, Doctorant en droit spatial et en droit international privé, Université Paris-Panthéon-Assas; École normale supérieure (ENS) – PSL
2026 a rendez-vous avec la Lune, et la Lune attend… Au-delà des retards traditionnels des lancements à hauts enjeux, l’actuelle course à la Lune témoigne de grands changements dans la conquête de l’espace.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 4 mars 2026