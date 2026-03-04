Turquie : Le principal opposant à Erdoğan poursuivi en justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ekrem İmamoğlu prononçait un discours à Istanbul, en Turquie, suite à son investiture en tant que maire de cette ville le 3 avril 2024, après avoir réélu pour un second mandat de cinq ans lors des élections municipales du 31 mars 2024. © 2024 Yasin Akgul/AFP via Getty Images Le maire d'Istanbul et candidat du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), à l'élection présidentielle, Ekrem İmamoğlu, sera jugé à partir du 9 mars 2026. Il est le principal accusé dans un procès collectif pour corruption visant 407 personnes et basé sur des motifs…



