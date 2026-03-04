Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Turquie : Le principal opposant à Erdoğan en procès

par Human Rights Watch
Click to expand Image Ekrem İmamoğlu prononçait un discours à Istanbul, en Turquie, suite à son investiture en tant que maire de cette ville le 3 avril 2024, après avoir réélu pour un second mandat de cinq ans lors des élections municipales du 31 mars 2024. © 2024 Yasin Akgul/AFP via Getty Images Le maire d'Istanbul et candidat du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), à l'élection présidentielle, Ekrem İmamoğlu, sera jugé à partir du 9 mars 2026. Il est le principal accusé dans un procès collectif pour corruption visant 407 personnes et basé sur des motifs…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Turquie : Le principal opposant à Erdoğan poursuivi en justice
~ Des murmures aux points audacieux : l'artiste ivoirienne Joana Choumali explore l'identité et la paix
~ Dix aides domestiques migrantes ont péri dans l’incendie à Hong Kong, et les survivantes peinent à faire leur deuil.
~ L’espace postsoviétique, un territoire lyrique au croisement d’identités et de circulations culturelles
~ Le système de santé français expliqué aux citoyens des États-Unis en 2026
~ Oser enquêter face au pouvoir turc
~ Iran : sous les bombes, une jeunesse qui n’a rien à perdre face à un régime qui veut tenir à tout prix
~ Pourquoi les bombardements suffisent rarement à faire chuter un régime
~ Relations entre soignants, patients et aidants : pourquoi il faut accorder plus de place aux émotions
~ Manipuler le climat à grande échelle ? Les questions qui se posent à la recherche publique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter