Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des murmures aux points audacieux : l'artiste ivoirienne Joana Choumali explore l'identité et la paix

par Greta Perrone
« Je ne parle pas uniquement de la paix sociale, mais aussi de la paix intérieure : la liberté d'être soi-même, surtout pour une femme, une femme africaine, une femme noire [...]. »


Lire l'article complet

© Global Voices -
