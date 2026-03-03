Dix aides domestiques migrantes ont péri dans l’incendie à Hong Kong, et les survivantes peinent à faire leur deuil.

par Miora Rajaoharifetra

Dix aides domestiques migrantes sont mortes en protégeant leurs employeurs lors de l’incendie le plus meurtrier à Hong Kong depuis des décennies. Les survivantes, elles, font face à la perte de leur emploi et à l’expulsion, alors qu’elles sont encore en deuil.



