Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’espace postsoviétique, un territoire lyrique au croisement d’identités et de circulations culturelles

par Frédéric Lamantia, Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)
D’abord art de cour, devenu au XIXe siècle vecteur d’affirmation nationale, puis instrument associé au pouvoir à l’ère soviétique, l’art lyrique des territoires postsoviétiques a connu une histoire riche de réinventions. Nous poursuivons ici notre série d’articles « L’opéra : une carte sonore du monde ».

Évoquer l’opéra dans l’espace postsoviétique ne consiste pas à décrire un patrimoine…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des murmures aux points audacieux : l'artiste ivoirienne Joana Choumali explore l'identité et la paix
~ Dix aides domestiques migrantes ont péri dans l’incendie à Hong Kong, et les survivantes peinent à faire leur deuil.
~ Le système de santé français expliqué aux citoyens des États-Unis en 2026
~ Oser enquêter face au pouvoir turc
~ Iran : sous les bombes, une jeunesse qui n’a rien à perdre face à un régime qui veut tenir à tout prix
~ Pourquoi les bombardements suffisent rarement à faire chuter un régime
~ Relations entre soignants, patients et aidants : pourquoi il faut accorder plus de place aux émotions
~ Manipuler le climat à grande échelle ? Les questions qui se posent à la recherche publique
~ Pourquoi l’aviation ne peut pas se décarboner sans renoncer à la croissance
~ La pluie arrive en Antarctique, et ce n’est pas une bonne nouvelle
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter