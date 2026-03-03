Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le système de santé français expliqué aux citoyens des États-Unis en 2026

par Jean de Kervasdoué, Professeur d'économie de la santé, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
En France, on n’a pas de pétrole mais des médecins, des hôpitaux publics, une régulation étatique forte et des soins remboursés.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des murmures aux points audacieux : l'artiste ivoirienne Joana Choumali explore l'identité et la paix
~ Dix aides domestiques migrantes ont péri dans l’incendie à Hong Kong, et les survivantes peinent à faire leur deuil.
~ L’espace postsoviétique, un territoire lyrique au croisement d’identités et de circulations culturelles
~ Oser enquêter face au pouvoir turc
~ Iran : sous les bombes, une jeunesse qui n’a rien à perdre face à un régime qui veut tenir à tout prix
~ Pourquoi les bombardements suffisent rarement à faire chuter un régime
~ Relations entre soignants, patients et aidants : pourquoi il faut accorder plus de place aux émotions
~ Manipuler le climat à grande échelle ? Les questions qui se posent à la recherche publique
~ Pourquoi l’aviation ne peut pas se décarboner sans renoncer à la croissance
~ La pluie arrive en Antarctique, et ce n’est pas une bonne nouvelle
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter