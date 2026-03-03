Tolerance.ca
La pluie arrive en Antarctique, et ce n’est pas une bonne nouvelle

par Bethan Davies, Professor of Glaciology, Newcastle University
En Antarctique, la pluie remplace peu à peu la neige. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les glaciers et les manchots ni même pour les scientifiques.La Conversation


