Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban/Israël : Les civils exposés à un grave risque de violations

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un bâtiment endommagé etait en feu après une frappe aérienne israélienne à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 2 mars 2026. © 2026 AFP via Getty Images (Beyrouth, 2 mars 2026) – Les civils sont exposés à un grave risque de violations alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah s'intensifie, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Tôt dans la matinée du 2 mars, le Hezbollah a tiré des roquettes et des drones sur le nord d'Israël ; l'armée israélienne a riposté en menant plus de 70 frappes contre le Liban, notamment dans le sud et…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
