Guerre en Iran : Guterres appelle à la désescalade lors d'entretiens avec des dirigeants du Golfe

Au troisième jour des attaques des Etats-Unis et d’Israël contre l'Iran et de la riposte de Téhéran au Moyen-Orient, le Secrétaire général de l’ONU a continué d'appeler lundi à la désescalade du conflit, se montrant particulièrement préoccupé par le nombre croissant de civils tués et la destruction d’infrastructures civiles.



