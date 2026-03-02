Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une première dame à la tête du Conseil de sécurité

D’ordinaire, le marteau du Conseil de sécurité est manié par un ambassadeur. Lundi, c’est à la première dame des États-Unis qu’est revenue la tâche de présider une réunion consacrée à l’éducation en période de conflit – une première dans l’histoire de l’organe chargé du maintien de la paix internationale.


