Une première dame à la tête du Conseil de sécurité

D’ordinaire, le marteau du Conseil de sécurité est manié par un ambassadeur. Lundi, c’est à la première dame des États-Unis qu’est revenue la tâche de présider une réunion consacrée à l’éducation en période de conflit – une première dans l’histoire de l’organe chargé du maintien de la paix internationale.



