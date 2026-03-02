Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Secrétaire américain à la Défense critique les règles d'engagement

par Human Rights Watch
(Washington, 2 mars 2026) – Lors d'une conférence de presse tenue le 2 mars au sujet des opérations en Iran, le Secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a critiqué des « règles d'engagement stupides » (« stupid rules of engagement »), suggérant qu'elles pourraient nuire à « notre lutte pour la victoire ». Ces remarques sont préoccupantes, compte tenu du fait qu’en 2025, Pete Hegseth a agi pour affaiblir d’une part le rôle des hauts responsables chargés de veiller au respect par les États-Unis du droit international humanitaire (qui codifie les lois de la guerre), et d’autre part les…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre en Iran : Guterres appelle à la désescalade lors d'entretiens avec des dirigeants du Golfe
~ Une première dame à la tête du Conseil de sécurité
~ Laos : Enquêter sur la mort d'un activiste de premier plan
~ Les frappes américano-israéliennes contre l’Iran pourraient être un succès militaire, mais à quel prix ?
~ Guerre en Iran : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Guerre en Iran : l’UNESCO condamne une frappe sanglante sur une école de filles
~ « Ce traumatisme me marquera à vie » : une survivante de violences sexuelles en Ukraine témoigne
~ Crise iranienne : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Pourquoi les frappes sur l’Iran nous rappellent qu’il est urgent d’abandonner le pétrole
~ Pourquoi l’Iran a-t-il bombardé plusieurs États du Golfe ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter