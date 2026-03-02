Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Laos : Enquêter sur la mort d'un activiste de premier plan

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'activiste laotien Sisay Luangmonda (également connu sous le nom Bao Mor Khaen sur les réseaux sociaux).  © Privé (Bangkok) – Les autorités laotiennes devraient mener une enquête urgente et impartiale sur la mort suspecte d'un activiste qui avait ouvertement critiqué le gouvernement, et poursuivre en justice les responsables, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Le 20 février, le corps de Sisay Luangmonda, un activiste âgé de 32 ans connu sous le nom Bao Mor Khaen sur les réseaux sociaux , a été retrouvé sur le bord d'une route dans le district…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre en Iran : Guterres appelle à la désescalade lors d'entretiens avec des dirigeants du Golfe
~ Une première dame à la tête du Conseil de sécurité
~ Le Secrétaire américain à la Défense critique les règles d'engagement
~ Les frappes américano-israéliennes contre l’Iran pourraient être un succès militaire, mais à quel prix ?
~ Guerre en Iran : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Guerre en Iran : l’UNESCO condamne une frappe sanglante sur une école de filles
~ « Ce traumatisme me marquera à vie » : une survivante de violences sexuelles en Ukraine témoigne
~ Crise iranienne : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Pourquoi les frappes sur l’Iran nous rappellent qu’il est urgent d’abandonner le pétrole
~ Pourquoi l’Iran a-t-il bombardé plusieurs États du Golfe ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter