Les frappes américano-israéliennes contre l’Iran pourraient être un succès militaire, mais à quel prix ?

par James Horncastle, Assistant Professor and Edward and Emily McWhinney Professor in International Relations, Simon Fraser University
Jack Adam MacLennan, Associate Professor of International Relations and National Security Studies and Graduate Program Director for National Security Studies, Park University
Même en parvenant à provoquer un changement de régime en Iran, les États-Unis et Israël risquent de créer une situation géopolitique encore pire.La Conversation


