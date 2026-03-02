Guerre en Iran : l’UNESCO condamne une frappe sanglante sur une école de filles

Un livre pour enfants aux pages déchiquetées, un cartable maculé de sang, le corps sans vie d’une écolière en uniforme dans les gravats. Ces images diffusées par les médias d’État iraniens montrent les décombres d’une école primaire pour filles frappée samedi par un missile à Minab, dans le sud de l’Iran.



Lire l'article complet