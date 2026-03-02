Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Ce traumatisme me marquera à vie » : une survivante de violences sexuelles en Ukraine témoigne

Un soir, dans le sud de l'Ukraine ravagé par la guerre, un groupe d'hommes armés a fait irruption chez Maryna. Elle n'avait nulle part où se cacher.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre en Iran : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Guerre en Iran : l’UNESCO condamne une frappe sanglante sur une école de filles
~ Crise iranienne : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Pourquoi les frappes sur l’Iran nous rappellent qu’il est urgent d’abandonner le pétrole
~ Pourquoi l’Iran a-t-il bombardé plusieurs États du Golfe ?
~ Un nouveau visage pour Little Foot, l’australopithèque le plus complet jamais mis au jour
~ Penser la place de la culture en ville au-delà du storytelling politique
~ Pourquoi les crises s’éternisent à l’ère digitale… une réponse inspirée de la tragédie grecque
~ Une pauvreté aggravée : au-delà des indicateurs monétaires, le vécu
~ Enfants non scolarisés : en France, plus de situations qu’on ne l’imagine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter