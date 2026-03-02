Crise iranienne : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »

Alors que l’escalade de la violence au Moyen-Orient déclenchée par les frappes aériennes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran entrait lundi dans son troisième jour, le chef de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a jugé la situation « très inquiétante » et appelé à « la plus extrême retenue ».



