Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Crise iranienne : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »

Alors que l’escalade de la violence au Moyen-Orient déclenchée par les frappes aériennes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran entrait lundi dans son troisième jour, le chef de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a jugé la situation « très inquiétante » et appelé à « la plus extrême retenue ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
