Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les frappes sur l’Iran nous rappellent qu’il est urgent d’abandonner le pétrole

par Hussein Dia, Professor of Transport Technology and Sustainability, Swinburne University of Technology
La sortie du pétrole est souvent présenté comme un impératif climatique. Mais les frappes sur l'Iran nous rappelle que c'est également un enjeu sécuritaire de premier ordre.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Crise iranienne : l’AIEA appelle à la « plus extrême retenue »
~ Pourquoi l’Iran a-t-il bombardé plusieurs États du Golfe ?
~ Un nouveau visage pour Little Foot, l’australopithèque le plus complet jamais mis au jour
~ Penser la place de la culture en ville au-delà du storytelling politique
~ Pourquoi les crises s’éternisent à l’ère digitale… une réponse inspirée de la tragédie grecque
~ Une pauvreté aggravée : au-delà des indicateurs monétaires, le vécu
~ Enfants non scolarisés : en France, plus de situations qu’on ne l’imagine
~ L’élevage intensif en France peut-il être durable ?
~ Frappes en Iran : le risque politique de Trump à quelques mois des midterms
~ Polices municipales : des effectifs en hausse… sans effet évident sur la délinquance
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter