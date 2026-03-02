Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les crises s’éternisent à l’ère digitale… une réponse inspirée de la tragédie grecque

par Djamchid Assadi, Professeur associé au département « Digital Management », Burgundy School of Business
Mary-Lieta Clement, Enseignant chercheur - sciences de gestion, UCLy (Lyon Catholic University)
D’où vient cette impression que certaines crises ne finissent jamais ? Et si c’était d’abord une question de récits. Illustration avec le Covid-19. Bienvenue – ou pas – à l’ère des tragédies sans fin.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
