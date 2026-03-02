Tolerance.ca
Enfants non scolarisés : en France, plus de situations qu’on ne l’imagine

par Benjamin Denecheau, Professeur des universités, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
En France, les taux de scolarisation frôlent les 100 %. Pourtant, derrière ces chiffres rassurants, des milliers d’enfants connaissent des ruptures d’école parfois longues, parfois répétées. Placements, procédures judiciaires, hospitalisations : autant de situations où l’institution scolaire se désynchronise des parcours de vie. Si l’absence de données à leur sujet est criante, les travaux de recherche identifient progressivement ces situations, dont certaines ne sont pas inconnues des services de l’État.

En France, le taux de scolarisation est un des


© La Conversation
