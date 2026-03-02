Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Polices municipales : des effectifs en hausse… sans effet évident sur la délinquance

par Adrien Mével, Docteur en science politique, Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Les effectifs des polices municipales augmentent dans les villes administrées par des maires de droite comme de gauche, sans liens avec l’évolution de la délinquance. Analyse avant les élections municipales.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
