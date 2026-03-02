Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syndrome de Gilles de La Tourette : les patients atteints de « tics tabous » subissent une forte stigmatisation sociale

par Rena Zito, Associate Professor of Sociology, Elon University
Le syndrome de Gilles de la Tourette peut se traduire par le fait de proférer involontairement des obscénités et des insultes. Cette coprolalie très stigmatisante ne concerne toutefois qu’une minorité de patients.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
