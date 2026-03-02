Tolerance.ca
L’« outnovation » : quand les entreprises innovent moins mais mieux

par Oihab Allal-Chérif, Business Professor, Neoma Business School
L’« outnovation » propose une alternative radicale à l’innovation permanente : retirer ce qui n’est pas essentiel afin de prolonger la durée de vie des objets et réduire leur impact environnemental.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
