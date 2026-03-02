Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Burn out : pourquoi le milieu de carrière est la zone la plus à risque

par Katie Green, Senior Lecturer in Leadership and Leadership Development, Manchester Metropolitan University
Longues heures, disponibilité permanente, objectifs irréalistes : le milieu de carrière concentre les facteurs de risque du burn out. Loin d’être une question de fragilité personnelle, il est lié aux systèmes de travail et au manque de reconnaissance.La Conversation


© La Conversation -
