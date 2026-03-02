Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les finances publiques en Afrique en crise : un nouvel ouvrage explique pourquoi

par Lyla Latif, Co-Founder & Research Lead, Committee on Fiscal Studies, University of Nairobi
Les finances publiques sont le levier par lequel les sociétés peuvent soit élever le niveau de vie, soit perpétuer la dépendance.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
