Observatoire des droits humains

En RDC, le dérèglement climatique impose des changements dans les pratiques agricoles du Nord-Kivu

par IciCongo
Le dérèglement climatique touche le Nord-Kivu, une région à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), où les paysans doivent adapter leurs pratiques agricoles pour survivre.


Lire l'article complet

© Global Voices -
