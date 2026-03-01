Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : les tribunaux mobiles redonnent espoir aux communautés

Après avoir parcouru plus de 200 kilomètres depuis Yambio, la capitale de l’État d’Équatoria-Occidental, dans le sud-ouest du Soudan du Sud, une équipe d’experts judiciaires escortée par des Casques bleus des Nations Unies avance lentement sur des routes poussiéreuses et accidentées, déterminée à atteindre des communautés qui attendent depuis des années leur jour au tribunal.


© Nations Unies -
