Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la plupart des Iraniens ne pleureront pas Ali Khamenei

par Andrew Thomas, Lecturer in Middle East Studies, Deakin University
36 ans de pouvoir absolu et brutal, un pays à la dérive : c’est le bilan que la majorité des Iraniens tireront de l’œuvre d’Ali Khamenei, tué ce 28 février par une attaque américano-israélienne.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
