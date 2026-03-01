Contrairement aux idées reçues, les armes imprimées en 3D ne sont pas impossibles à retracer
par Georgina Sauzier, Senior Lecturer in Forensic Chemistry, Curtin University
Michael Vic Adamos, PhD Candidate, Chemistry, Curtin University
Longtemps qualifiées d’« armes fantômes » car réputées intraçables, les armes imprimées en 3D pourraient perdre cet avantage. Une nouvelle étude montre que l’analyse chimique des filaments utilisés pour les fabriquer permet, dans certains cas, d’en identifier l’origine.
