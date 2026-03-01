Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Burn-out : pourquoi le milieu de carrière est la zone la plus à risque

par Katie Green, Senior Lecturer in Leadership and Leadership Development, Manchester Metropolitan University
Longues heures, disponibilité permanente, objectifs irréalistes : le milieu de carrière concentre les facteurs de risque du burn-out. Loin d’être une question de fragilité personnelle, l’épuisement est étroitement lié aux systèmes de travail et au manque de reconnaissance.La Conversation


© La Conversation
