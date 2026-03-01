Je t’aime moi non plus ! Notre lien complexe à la fiscalité

par Cecile Bazart, Maîtresse de conférences, Centre d'Economie de l'Environnement de Montpellier (CEE-M), Université de Montpellier

Aurélie Bonein, Maître de conférences en économie, Centre de Recherche en Economie et Management (CREM)

Thierry Blayac, Professeur d'Economie, Centre d'Economie de l'Environnement de Montpellier (CEE-M), Université de Montpellier