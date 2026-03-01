Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit d’urgence samedi, à la suite d’importantes frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël à travers l’Iran. En représailles, Téhéran a lancé ses propres attaques dans l’ensemble du Moyen-Orient, avec des informations faisant état de frappes à Dubaï, Doha, Bahreïn et au Koweït — laissant craindre un embrasement régional plus large. Le Président américain Donald Trump a exhorté les Iraniens à « prendre le contrôle » du gouvernement. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné l’escalade, estimant qu’elle sape la paix et la sécurité…


Lire l'article complet

© Nations Unies -
