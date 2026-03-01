Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Devant le Conseil de sécurité, le chef de l'ONU appelle à une désescalade immédiate au Moyen-Orient

S’adressant au Conseil de sécurité samedi, le Secrétaire général de l’ONU a averti que l’escalade militaire au Moyen-Orient constitue une « grave menace pour la paix et la sécurité internationales », structurant son intervention autour de « trois axes : les principes, les faits et la voie à suivre ».


© Nations Unies -
