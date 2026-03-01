Tolerance.ca
États-Unis/Israël/Iran : Tous les belligérants doivent respecter les lois de la guerre

par Human Rights Watch
(Beyrouth, 28 février 2026) – Le 28 février, les États-Unis et Israël ont mené des frappes aériennes contre l'Iran, qui a riposté en frappant Israël et des États du Golfe. Toutes les parties au conflit sont tenues de respecter le droit international humanitaire, également appelé droit de la guerre, et de donner la priorité à la protection des civils. Human Rights Watch enquête actuellement sur les frappes par toutes les parties qui pourraient avoir violé les lois de la guerre.Human Rights Watch a précédemment documenté des violations des lois de la guerre par les États-Unis, Israël et l'Iran, ainsi…


© Human Rights Watch -
