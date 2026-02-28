Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Du hashtag #GîkûyûTwitter, ou l’amour pour la langue kikuyu

par Emilie FRAPICCINI
Dans le cadre du projet « Sécurité numérique et Langue », Njeri Wangarî examine les défis et stratégies de sécurité des militants gîkûyû qui luttent pour la diversité linguistique en ligne


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ 20 ans de prison à l'encontre de Jimmy Lai, le géant de la presse hongkongaise
~ Népal : le poète Mani Lohani évoque la vie, la littérature et le monde de la poésie
~ Combattre la crise climatique afin de promouvoir la paix au Mali
~ Les attaques contre l’Iran et les frappes de représailles « sapent la paix et la sécurité internationales »
~ Pourquoi il n’y a (presque) pas de sexe chez Victor Hugo ?
~ Attaque d’Israël et des États-Unis contre l’Iran : le risque de l’engrenage régional, voire mondial
~ TRISHNA, une mission spatiale franco-indienne pour mieux gérer l’eau sur Terre
~ Soudan du Sud : une crise humanitaire et sécuritaire « oubliée »
~ De Pelicot à Epstein, l’urgence mondiale de la violence contre les femmes
~ L'ONU appelle à la cessation immédiate des hostilités entre l'Afghanistan et le Pakistan
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter