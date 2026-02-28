Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

20 ans de prison à l'encontre de Jimmy Lai, le géant de la presse hongkongaise

par Véronique Danzé
Le verdict contre Jimmy Lai marque la peine la plus sévère parmi celles prononcées en vertu de la loi sur la sécurité nationale en 2020, promulguée à Hong Kong par Pékin.


Lire l'article complet

© Global Voices -
