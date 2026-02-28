Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les attaques contre l’Iran et les frappes de représailles « sapent la paix et la sécurité internationales »

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ainsi que les chefs d’agences des Nations Unies ont condamné les attaques conjointes menées samedi par Israël et les États-Unis contre l’Iran, ainsi que les frappes de représailles iraniennes visant Israël et les régions du Golfe.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi il n’y a (presque) pas de sexe chez Victor Hugo ?
~ Attaque d’Israël et des États-Unis contre l’Iran : le risque de l’engrenage régional, voire mondial
~ TRISHNA, une mission spatiale franco-indienne pour mieux gérer l’eau sur Terre
~ Soudan du Sud : une crise humanitaire et sécuritaire « oubliée »
~ De Pelicot à Epstein, l’urgence mondiale de la violence contre les femmes
~ L'ONU appelle à la cessation immédiate des hostilités entre l'Afghanistan et le Pakistan
~ L’ONU salue la poursuite des discussions indirectes entre Téhéran et Washington
~ Migrations : Guterres juge « moralement scandaleux » les morts de l’exil
~ L'ONU dévoile une refonte de son action humanitaire mise à rude épreuve
~ Le discours sur l’état de l’Union de Trump, ou la perversion des « mythes américains »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter