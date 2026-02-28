Les attaques contre l’Iran et les frappes de représailles « sapent la paix et la sécurité internationales »

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ainsi que les chefs d’agences des Nations Unies ont condamné les attaques conjointes menées samedi par Israël et les États-Unis contre l’Iran, ainsi que les frappes de représailles iraniennes visant Israël et les régions du Golfe.



