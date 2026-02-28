Soudan du Sud : une crise humanitaire et sécuritaire « oubliée »

Le chef des droits de l’homme de l’ONU s’est dit vendredi « extrêmement préoccupé » par la situation au Soudan du Sud, qu’il décrit comme une « crise oubliée » : la violence s’intensifie, l’avenir politique demeure incertain, l’accord de paix reste fragile et la population s’enfonce dans une situation critique, largement hors des radars internationaux.



