De Pelicot à Epstein, l’urgence mondiale de la violence contre les femmes

Qu'il s'agisse de l’affaire Pelicot ou des « dossiers » Epstein, la violence contre les femmes est devenue une « urgence mondiale », a affirmé vendredi à Genève le chef des droits de l’homme de l’ONU, exhortant les États « à enquêter sur tous les crimes présumés, protéger les survivantes et garantir que justice soit faite sans craintem ni favoritisme ».


