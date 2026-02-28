L’ONU salue la poursuite des discussions indirectes entre Téhéran et Washington

Le ton est mesuré, mais l’enjeu est de taille. Vendredi, au siège des Nations Unies à New York, le porte-parole du Secrétaire général a indiqué qu’António Guterres « se félicite de la poursuite des discussions indirectes, menées sous médiation d’Oman, entre la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique ».



