Migrations : Guterres juge « moralement scandaleux » les morts de l’exil

Ils sont plus de 7 600 dans le monde à avoir trouvé la mort sur les routes de l’exil l’an dernier. Vendredi, le chef de l’ONU a jugé cette situation « moralement scandaleuse », dénonçant la faillite collective des États face à une réalité qu’ils persistent, selon lui, à gérer dans la désunion et dans la peur.



