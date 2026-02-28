Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'ONU dévoile une refonte de son action humanitaire mise à rude épreuve

Les efforts pour rendre l'ONU plus efficace et mieux adaptée à l'avenir avancent grâce à l'initiative ONU80. Vendredi, l’Assemblée générale des Nations Unies a été informée des derniers développements concernant notamment le nouveau Pacte humanitaire et les réformes en matière de formation et de recherche.


© Nations Unies -
