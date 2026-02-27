Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Grèce. Les condamnations dans le scandale du « Predatorgate » sont un rare exemple de respect de l’obligation de rendre des comptes pour l’utilisation abusive des technologies de surveillance

par Amnesty International
En réaction à un jugement historique rendu par un tribunal d’Athènes, qui a reconnu quatre personnes liées au fabricant de logiciels espions Intellexa coupables d’accès illégal à des systèmes de communication privés et des données privées ainsi que d’infraction à des lois concernant la vie privée et la protection des données, Rebecca White, chercheuse au […] The post Grèce. Les condamnations dans le scandale du « Predatorgate » sont un rare exemple de respect de l’obligation de rendre des comptes pour l’utilisation abusive des technologies de surveillance appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le discours sur l’état de l’Union de Trump, ou la perversion des « mythes américains »
~ Syrie : une nouvelle fois, les Kurdes abandonnés par leurs alliés régionaux et par les Occidentaux
~ Algérie. Un procès équitable, sans recours à la peine capitale, doit être garanti à plusieurs dizaines de personnes accusées de violences en Kabylie
~ Contre le tabagisme, l’alcoolisme, l’insécurité routière… le marketing social en santé est plus efficace que la communication
~ Voici Epiaceratherium itjilik, le rhinocéros qui a vécu dans l’Arctique
~ Des aliments africains contre l’inflammation pourraient aider les diabétiques
~ Suspension des réseaux sociaux au Gabon : pourquoi la mesure aggrave la crise au lieu de l'éteindre
~ Israël /TPO. L’impunité au niveau mondial favorise les mesures d’annexion illégale prises par Israël en Cisjordanie
~ Gaza : malgré le cessez-le-feu, les civils continuent de mourir
~ Perdre sa terre et son logement, la crainte de plus d'un milliard de personnes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter