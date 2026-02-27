Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël /TPO. L’impunité au niveau mondial favorise les mesures d’annexion illégale prises par Israël en Cisjordanie

par Amnesty International
Depuis décembre 2025, les autorités israéliennes ont adopté un ensemble de mesures illégales visant à déposséder de leurs terres les Palestinien·ne·s en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et à faire de l’annexion du territoire une réalité irréversible, a déclaré Amnesty International le 26 février 2026. Ces décisions représentent une accélération sans précédent – en termes d’ampleur […] The post Israël /TPO. L’impunité au niveau mondial favorise les mesures d’annexion illégale prises par Israël en Cisjordanie appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
