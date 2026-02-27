Israël /TPO. L’impunité au niveau mondial favorise les mesures d’annexion illégale prises par Israël en Cisjordanie

par Amnesty International

Depuis décembre 2025, les autorités israéliennes ont adopté un ensemble de mesures illégales visant à déposséder de leurs terres les Palestinien·ne·s en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et à faire de l'annexion du territoire une réalité irréversible, a déclaré Amnesty International le 26 février 2026. Ces décisions représentent une accélération sans précédent – en termes d'ampleur



