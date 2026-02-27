Algérie. Un procès équitable, sans recours à la peine capitale, doit être garanti à plusieurs dizaines de personnes accusées de violences en Kabylie

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent faire en sorte que le nouveau procès imminent de 94 personnes, en relation avec les événements survenus en août 2021 dans la région de Kabylie (nord-est de l'Algérie), adhère strictement aux normes internationales d'équité des procès, et notamment que la peine de mort ne soit pas requise et que les déclarations entachées



