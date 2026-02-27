Gaza : malgré le cessez-le-feu, les civils continuent de mourir

Le cessez-le-feu du 10 octobre n’a pas refermé la parenthèse de la guerre à Gaza, où les résidents continuent de succomber sous les tirs israéliens, mais aussi au froid, à la faim et à la maladie. Jeudi, le chef des droits humains de l’ONU a dressé le constat d’une trêve qui n’a pas enrayé la catastrophe humanitaire.



