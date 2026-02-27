Perdre sa terre et son logement, la crainte de plus d'un milliard de personnes

Malgré les progrès réalisés à l’échelle mondiale pour renforcer les régimes fonciers et la gouvernance des terres, plus d’un milliard de personnes dans le monde – soit près d’un adulte sur quatre – redoutent de perdre les droits sur tout ou partie de leurs terres et de leur logement au cours des cinq prochaines années.



Lire l'article complet