Perdre sa terre et son logement, la crainte de plus d'un milliard de personnes

Malgré les progrès réalisés à l’échelle mondiale pour renforcer les régimes fonciers et la gouvernance des terres, plus d’un milliard de personnes dans le monde – soit près d’un adulte sur quatre – redoutent de perdre les droits sur tout ou partie de leurs terres et de leur logement au cours des cinq prochaines années.


